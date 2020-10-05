Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск военного прокурора Одесского гарнизона к ООО «Ивеко-Буд» и взыскал с предприятия 6,4 миллиона гривен за невыполненные в срок работы по строительству казармы.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что в июне 2018 года между Министерством обороны Украины в лице Южного территориально квартирно-эксплуатационного управления и строительным частным предприятием был заключен договор подряда на строительство здания казармы улучшенной планировки в военном городке № 72 в Николаеве (по проспекту Героев Украины).

Согласно решению суда, с предприятия-подрядчика будет взыскано денежные средства в сумме 5,9 миллиона гривен, которые он получил за фактически невыполненные в установленный срок работы. Также «Ивеко-Буд» получило штраф в полмиллиона гривен.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области и следователи полиции обнаружили присвоение трех миллионов гривен при строительстве казарм для морпехов в Очакове.

Напомним, подрядная фирма «Укрпромстрой», которая занималась строительством трех казарм в Николаеве, присвоила себе 5 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств.

Также сообщалось, что 24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра в Николаеве снесло крышу казармы. После чего, Минобороны назначило служебную проверку относительно того, почему отремонтированная крыша казармы не выдержала ветра.

Теперь Министерство обороны Украины требует, чтобы подрядная фирма в рамках гарантии отремонтировала крышу казармы по улице Гвардейской.