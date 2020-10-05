С начала суток, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«Противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел был неприцельным, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении.
На других участках линии разграничения наблюдается тишина.
В штабе также сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил тушат пожары в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области. Один очаг возгорания уже ликвидирован, тушение другого продолжается.
Напомним, 4 октбяря российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали.
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С начала суток, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«Противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел был неприцельным, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении.
На других участках линии разграничения наблюдается тишина.
В штабе также сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил тушат пожары в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области. Один очаг возгорания уже ликвидирован, тушение другого продолжается.
Напомним, 4 октбяря российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали.