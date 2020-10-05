На поле в Барышевском районе Киевской области в понедельник, 5 октября, упал мотодельтаплан, погибли два человека.
Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
«5 октября в 18:14 на поле вблизи с. Победа Барышевского района упал мотодельтаплан, в результате чего погибли 2 человека», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится обследование территории.
На месте происшествия работают 12 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек и 2 единицы техники.
Напомним, в Житомирской области 11 сентября разбился дельтаплан. В результате погиб пилот летательного транспорта.
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На поле в Барышевском районе Киевской области в понедельник, 5 октября, упал мотодельтаплан, погибли два человека.
Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
«5 октября в 18:14 на поле вблизи с. Победа Барышевского района упал мотодельтаплан, в результате чего погибли 2 человека», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится обследование территории.
На месте происшествия работают 12 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек и 2 единицы техники.
Напомним, в Житомирской области 11 сентября разбился дельтаплан. В результате погиб пилот летательного транспорта.