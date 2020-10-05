На поле в Барышевском районе Киевской области в понедельник, 5 октября, упал мотодельтаплан, погибли два человека.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«5 октября в 18:14 на поле вблизи с. Победа Барышевского района упал мотодельтаплан, в результате чего погибли 2 человека», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится обследование территории.

На месте происшествия работают 12 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек и 2 единицы техники.

Напомним, в Житомирской области 11 сентября разбился дельтаплан. В результате погиб пилот летательного транспорта.