В Киеве вечером в понедельник в результате пожара погиб шестилетний ребенок.

Как сообщает Информатор, трагедия произошла на проспекте Правды, 31а (Виноградарь). В квартире на седьмом этаже мужчина после ссоры с женой поджег кровать с шестилетним ребенком. Последний в результате задохнулся и погиб.

Комната выгорела полностью, площадь пожара — около 20 кв. метров. После его ликвидации на кухне обнаружили подозрительный предмет. На место приехали спасатели, взрывотехники, полиция и медики. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.