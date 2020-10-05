В Киеве вечером в понедельник в результате пожара погиб шестилетний ребенок.
Как сообщает Информатор, трагедия произошла на проспекте Правды, 31а (Виноградарь). В квартире на седьмом этаже мужчина после ссоры с женой поджег кровать с шестилетним ребенком. Последний в результате задохнулся и погиб.
Комната выгорела полностью, площадь пожара — около 20 кв. метров. После его ликвидации на кухне обнаружили подозрительный предмет. На место приехали спасатели, взрывотехники, полиция и медики. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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В Киеве вечером в понедельник в результате пожара погиб шестилетний ребенок.
Как сообщает Информатор, трагедия произошла на проспекте Правды, 31а (Виноградарь). В квартире на седьмом этаже мужчина после ссоры с женой поджег кровать с шестилетним ребенком. Последний в результате задохнулся и погиб.
Комната выгорела полностью, площадь пожара — около 20 кв. метров. После его ликвидации на кухне обнаружили подозрительный предмет. На место приехали спасатели, взрывотехники, полиция и медики. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.