В захваченном протестующими Белом доме в Бишкеке, где находятся парламент и администрация президента Кыргызстана, произошел пожар.

Об этом в своем Telegram сообщает Sputnik-Кыргызстан.

По данным 24.kg, в здании горят несколько кабинетов на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах.

По словам демонстрантов, неизвестные специально подожгли один кабинет, затем огонь распространился на другие помещения.

К зданию приехали пожарные. Также сообщается, что огонь помогают тушить сами митингующие. Они тушат огонь снаружи, пожарные — внутри здания.

Как пишет Новое время, протесты в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Тысячи людей вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы. Из 12 партий, проигравших выборы, представители 11 вышли на протест.

Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а те бросали в ответ камни и коктейли Молотова.

Затем часть демонстрантов прорвалась в здание парламента Кыргызстана, где расположена также администрация президента. Другая часть активистов штурмовала здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (осужденного ранее по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата парламента Садыра Жапарова (осужденного за организацию митинга и захват в заложники чиновника) и бывшего премьер-министра Сапара Исакова (осужденного по обвинениям в коррупции).

Вскоре всех их освободили.