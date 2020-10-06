Спасатели ликвидировали крупнейший из оставшихся очагов пожара в Луганской области. Всего огонь потушен в девяти из 10 очагов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожарный ликвидировали очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района. Его площадь составляла 4,5 тысячи гектаров.

В то же время, остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 гектаров.

В результате пожаров погибли 11 человек: 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек — от полученных ожогов, 3 человека — в результате сердечных приступов, 4 человека — причина гибели устанавливаются. Также 19 человек пострадали.

Всего к тушению привлечены более 1300 человек и 284 единиц техники.

Напомним, полиция установила 4 вероятных источника возникновения масштабных лесных пожаров в Луганской области 30 сентября и 1 октября. Среди них неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание линии электропередач.