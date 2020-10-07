В городе Очаков Николаевской области мошенник под предлогом продажи автомобиля выманил у мужчины 116 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

6 октября в Очаковский отдела полиции обратился местный житель, который рассказал, что в интернете он нашел объявление о продаже автомобиля Renault Duster.

Позвонив по указанному номеру, он договорился с продавцом о покупке кроссовера. Затем пострадавший перечислил на банковскую карточку афериста 116 тысяч гривен предоплаты, после чего телефон злоумышленника уже был вне зоны досягаемости.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Согласно санкции статьи предусмотрено наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в городе Южноукраинск Николаевской области пенсионерка отдала мошенницам почти 950 тысяч гривен.