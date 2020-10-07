В Рязанской области России из-за взрывов боеприпасов пострадали шесть человек. Большинству из них потребовалась госпитализация.

Об этом сообщает ТАСС.

«Госпитализированы пять человек. Двое в Скопинскую районную больницу и трое — в Ряжскую районную больницу», — сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов.

Напомним, сегодня в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.