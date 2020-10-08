Сегодня ночью, 8 октября, на автостоянке по улице Мореходная в Николаеве горел автомобиль Ford Fusion.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По указанному адресу прибыли отделения 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей области. Стало известно, что автомобиль полностью охвачено огнем. В 3:38 пожар был локализован, 3:43 — его ликвидировали на площади 10 м2.

К тушению привлекалось 2 единицы техники, 8 человек ГСЧС. Причина пожара устанавливается. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что ночью 26 сентября в Южноукраинске сгорел легковой автомобиль.