Ночью 26 сентября в Южноукраинске сгорел легковой автомобиль.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что сообщение о пожаре автомобиля на улице Дружбы народов поступило в 01:30. По указанному адресу выехало дежурное отделение 25-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию установлено, что огнем охвачен автомобиль Hyundai Santa Fe. Пожар в 01:35 локализовали, а в 01:45 полностью ликвидировали на площади 3 м2. Огнем уничтожено моторный отсек автомобиля.
Причина пожара устанавливается. От ГСЧС была задействована одна единица техники и четыре человека. Также работали сотрудники полиции.
Напомним, ранее в Харькове случился пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли два человека.
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Ночью 26 сентября в Южноукраинске сгорел легковой автомобиль.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что сообщение о пожаре автомобиля на улице Дружбы народов поступило в 01:30. По указанному адресу выехало дежурное отделение 25-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию установлено, что огнем охвачен автомобиль Hyundai Santa Fe. Пожар в 01:35 локализовали, а в 01:45 полностью ликвидировали на площади 3 м2. Огнем уничтожено моторный отсек автомобиля.
Причина пожара устанавливается. От ГСЧС была задействована одна единица техники и четыре человека. Также работали сотрудники полиции.
Напомним, ранее в Харькове случился пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли два человека.