Ночью 26 сентября в Южноукраинске сгорел легковой автомобиль.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре автомобиля на улице Дружбы народов поступило в 01:30. По указанному адресу выехало дежурное отделение 25-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию установлено, что огнем охвачен автомобиль Hyundai Santa Fe. Пожар в 01:35 локализовали, а в 01:45 полностью ликвидировали на площади 3 м2. Огнем уничтожено моторный отсек автомобиля.

Причина пожара устанавливается. От ГСЧС была задействована одна единица техники и четыре человека. Также работали сотрудники полиции.

Напомним, ранее в Харькове случился пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли два человека.