Правоохранители задержали в Киевской области военнослужащего Нацгвардии, избившего до смерти своего сослуживца.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

По предварительным данным, 3 октября подозреваемый решил провести со своим сослуживцем, не находящимся в его подчинении, «воспитательную работу».

— В частности, приказал ему выполнять физические упражнения в виде отжиманий от пола, после чего подал команду «смирно» и кулаком нанес один удар в область грудной клетки, - рассказали в ГБР.

В результате этого солдат потерял сознание и был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказание ему экстренной медицинской помощи, скончался.

Военнослужащему, который нанес ему смертельный удар, сообщено о подозрении по части 3 статьи 406 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, что в Запорожье во время конфликта с рецидивистом пострадал боец батальйона «Азов», приехавший в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил.