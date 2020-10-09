Об этом сообщили врачи Балуха, передает сопредседатель парламентской фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

— Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы, — написала Ирина Геращенко.

Она добавила, что если будет дальнейший прогресс, Балуха переведут из реанимации.

Напомним, ночью, 8 сентября на бывшего полизаключенного напали, после чего его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. После избиения у экс-политзаключенного Владимира Балуха пропали его мобильный телефон и банковская карточка.

В четверг, 10 сентября под МВД прошла протестная акция с требованием наказать виновного в нападении на Владимира Балуха.