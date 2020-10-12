В Соединенных Штатах следователи установили, что останки женщины, найденные 39 лет назад, принадлежат Патрисии Паркер — вероятной жертве известного серийного убийцы Сэмюэля Литтла.
Об этом сообщает бюро расследований штата Джорджия.
В 2018 году Литтл рассказал, что убил молодую темнокожую женщину в штате Теннесси в начале 1980-х. После этого следователи проверили его слова и выяснили, что речь идет о той женщине, которую Литтл похитил в Чатанузи (Теннесси), а убил в округе Дейд (Джорджия).
Позже следователи обнародовали выводы судебно-медицинской экспертизы черепа женщины и попросили у людей помочь его идентифицировать. На это откликнулась одна семья, которая сдала образцы ДНК — они подтвердили, что это Патрисия Паркер, их родственница.
Напомним, в 2017 году, в США на 84 году жизни умер серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывавший девять пожизненных заключений.
В Соединенных Штатах следователи установили, что останки женщины, найденные 39 лет назад, принадлежат Патрисии Паркер — вероятной жертве известного серийного убийцы Сэмюэля Литтла.
Об этом сообщает бюро расследований штата Джорджия.
В 2018 году Литтл рассказал, что убил молодую темнокожую женщину в штате Теннесси в начале 1980-х. После этого следователи проверили его слова и выяснили, что речь идет о той женщине, которую Литтл похитил в Чатанузи (Теннесси), а убил в округе Дейд (Джорджия).
Позже следователи обнародовали выводы судебно-медицинской экспертизы черепа женщины и попросили у людей помочь его идентифицировать. На это откликнулась одна семья, которая сдала образцы ДНК — они подтвердили, что это Патрисия Паркер, их родственница.
Напомним, в 2017 году, в США на 84 году жизни умер серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывавший девять пожизненных заключений.