Об этом сообщает бюро расследований штата Джорджия.

В 2018 году Литтл рассказал, что убил молодую темнокожую женщину в штате Теннесси в начале 1980-х. После этого следователи проверили его слова и выяснили, что речь идет о той женщине, которую Литтл похитил в Чатанузи (Теннесси), а убил в округе Дейд (Джорджия).

Позже следователи обнародовали выводы судебно-медицинской экспертизы черепа женщины и попросили у людей помочь его идентифицировать. На это откликнулась одна семья, которая сдала образцы ДНК — они подтвердили, что это Патрисия Паркер, их родственница.

Напомним, в 2017 году, в США на 84 году жизни умер серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывавший девять пожизненных заключений.