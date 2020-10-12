В понедельник, 12 октября, в городе Бор Нижегородской области России неизвестный обстрелял автобусную остановку. В результате три человека погибли, еще трое получили ранения.
Об этом сообщают «РИА Новости».
«По информации дежурно-диспетчерской службы, три человека погибли, трое ранены. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Нападавший скрылся в близлежащем лесу», — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, мужчине на вид 40 лет, при себе у него ружье и рюкзак. Его ищут лесники и полицейские. По другой версии, преступником может быть 18-летний мужчина, который сейчас с двумя ружьями скрывается в лесу. Он якобы гостил у бабушки.
Подробности инцидента уточняются.
Напомним, летом в Заводском районе Николаева неизвестные стреляли в магазин. В результате выстрелов было разбито окно.
В понедельник, 12 октября, в городе Бор Нижегородской области России неизвестный обстрелял автобусную остановку. В результате три человека погибли, еще трое получили ранения.
Об этом сообщают «РИА Новости».
«По информации дежурно-диспетчерской службы, три человека погибли, трое ранены. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Нападавший скрылся в близлежащем лесу», — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, мужчине на вид 40 лет, при себе у него ружье и рюкзак. Его ищут лесники и полицейские. По другой версии, преступником может быть 18-летний мужчина, который сейчас с двумя ружьями скрывается в лесу. Он якобы гостил у бабушки.
Подробности инцидента уточняются.
Напомним, летом в Заводском районе Николаева неизвестные стреляли в магазин. В результате выстрелов было разбито окно.