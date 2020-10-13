На Майдане Независимости в ночь с 10 на 11 октября участник ООС совершил самосожжение. Сейчас он в коме, сообщает Суспільне.

Дочь пострадавшего Юлия Микитенко рассказала, что ее отец, 49-летний военный Николай Микитенко, сейчас в больнице с ожогами третьей степени.

— Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией Россией. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане, — рассказала девушка.

В общественной организации Відсіч сообщили, что 49-летний фронтовик совершил самоподжог «в знак протеста против политики президента» Владимира Зеленского, надев обмундирование с боевыми наградами. По данным Відсічі, Николай Микитенко в 2014 году участвовал в боях под Славянском, служил в добровольческом батальоне Нацгвардии Украины имени Сергея Кульчицкого. Был ранен во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне, имеет группу инвалидности. Позже служил в разных подразделениях в зоне ООС.

Также в организации со ссылкой на дочь пострадавшего заявили, что шансы выжить у военного минимальные.