Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Польши.

Операция по обезвреживанию бомбы продлится 5 дней. Специалисты Военно-Морских Сил нашли ее на дне водоема вблизи города Свиноуйсьце, расположенного на границе с Германией.

Сейчас уже удалось откопать подвижную часть бомбы, а среднюю часть оставили на дне, чтобы она не взорвалась.

«Tallboy» — это сейсмическая атомная бомба (другое название — «Землетрясение»), которую использовали во время Второй мировой войны для того, чтобы разрушать важные промышленные и военные объекты. Она весит 5400 килограмм, 2400 из которых — вес самой взрывчатки. «Tallboy», в частности, использовали для уничтожения бетонного купола над подземным заводом ракет «Фау-2» и подрыва железнодорожного тоннеля вблизи французской реки Сомюр в июне 1944 года.

Напомним, в прошлом году во Франкфурте эвакуировали около 600 человек, чтобы специалисты могли обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили в реке Майн.