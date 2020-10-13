Во Львове авария частного легкого самолета Piper PA-30 временно парализовала работу местного аэропорта. Инцидент произошел во понедельник, 12 октября.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

«12 октября, в 15:30 частный самолет марки Piper PA-30, который летел по маршруту Цунив-Львов-Жешув, во время пробега на взлетной полосе в Международном аэропорту Львов в связи с технической неисправностью (облом стойки шасси) остановился с незначительными повреждениями. Никто из членов экипажа не пострадал», — говорится в сообщении.

Для эвакуации самолета аэропорт закрыли более чем на час. Из-за этого он не смог принять два рейса. После возобновления работы оба самолета вернулись во Львов.

Напомним, депутаты Николаевского областного совета согласовали передачу 83 единиц спецтехники на 50 миллионов гривен на баланс «Николаевского международного аэропорта».