Самая большая бомба времен Второй мировой войны «Tallboy», когда-либо найденная в Польше, взорвалась во время процесса обезвреживания.

Об этом сообщил представитель польского военно-морского флота, передает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Вероятность того, что бомба взорвется на дне судоходного канала Балтийского моря, была 50 на 50, все водолазы остались невредимы. Около 750 жителей были эвакуированы в районе портового города Свиноуйсьце. Британские ВВС сбросили бомбу Tallboy во время рейда в 1945 году, который потопил немецкий крейсер Lützow.

Свиноуйсьце во время бомбардировки входило в состав Германии и назывался Свинемюнде. Сообщается, что толчок от последнего взрыва ощущался в некоторых частях города, и на видео видно, как взрыв поднял в воздух большой столб воды.

«Tallboy» — это сейсмическая атомная бомба (другое название — «Землетрясение»), которую использовали во время Второй мировой войны для того, чтобы разрушать важные промышленные и военные объекты. Она весит 5400 килограмм, 2400 из которых — вес самой взрывчатки. «Tallboy», в частности, использовали для уничтожения бетонного купола над подземным заводом ракет «Фау-2» и подрыва железнодорожного тоннеля вблизи французской реки Сомюр в июне 1944 года.

Напомним, в прошлом году во Франкфурте эвакуировали около 600 человек, чтобы специалисты могли обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили в реке Майн.