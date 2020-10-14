В центре города Бобровица Черниговской области в среду, 14 октября, произошла стрельба из-за агитационной палатки политической партии. Неизвестные повредили агитационную палатку, что переросло в драку с применением оружия.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Как установили правоохранители, местный житель попросил агитатора убрать палатку, но она отказалась и позвала руководителя партийной ячейки. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого представитель партии выстрелил из револьвера Флобера, попав в плечо оппонента.

Судя по фотографиям, палатка, вероятно, имеет отношение к партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Заявление в полицию написали оба участника конфликта. Правоохранители открыли производство по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ.

«В ходе досудебного расследования действиям каждого участника конфликта будет предоставлена надлежащая правовая оценка», — подчеркнули в МВД.

Напомним, что 17 июля 2019 года перед выборами в Верховную Раду в николаевском микрорайоне Лески напали на палатку партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».