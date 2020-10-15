В Чернигове сегодня погиб секретарь Деснянской районной в Чернигове территориальной избирательной комиссии.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на источники.

Согласно информации, 32-летний мужчина выпал из окна квартиры и от полученных травм скончался в больнице.

Полиция расследует факт гибели секретаря ТИК и устанавливает обстоятельства его смерти.

Есть информация, что предварительно были предложения сменить секретаря ТИК, поскольку имели место замечания к его работе.

По информации ОПОРЫ, секретарь в Деснянской районной ТИК был избран от Черниговской областной партийной организации ВО «Батькивщина».

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия Одесской городской территориальной избирательной комиссии.