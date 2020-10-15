В Чернигове сегодня погиб секретарь Деснянской районной в Чернигове территориальной избирательной комиссии.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на источники.
Согласно информации, 32-летний мужчина выпал из окна квартиры и от полученных травм скончался в больнице.
Полиция расследует факт гибели секретаря ТИК и устанавливает обстоятельства его смерти.
Есть информация, что предварительно были предложения сменить секретаря ТИК, поскольку имели место замечания к его работе.
По информации ОПОРЫ, секретарь в Деснянской районной ТИК был избран от Черниговской областной партийной организации ВО «Батькивщина».
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия Одесской городской территориальной избирательной комиссии.
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В Чернигове сегодня погиб секретарь Деснянской районной в Чернигове территориальной избирательной комиссии.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на источники.
Согласно информации, 32-летний мужчина выпал из окна квартиры и от полученных травм скончался в больнице.
Полиция расследует факт гибели секретаря ТИК и устанавливает обстоятельства его смерти.
Есть информация, что предварительно были предложения сменить секретаря ТИК, поскольку имели место замечания к его работе.
По информации ОПОРЫ, секретарь в Деснянской районной ТИК был избран от Черниговской областной партийной организации ВО «Батькивщина».
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия Одесской городской территориальной избирательной комиссии.