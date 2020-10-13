Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании, сообщается на сайте ЦИК.

Как отмечалось в ходе заседания, одесская ТИК неоднократно нарушила законодательство.

В числе нарушений был приведен прецедент с регистрацией кандидата в мэра Одессы Дмитрия Голубова после окончания сроков регистрации.

Согласно решению ЦИК, политические партии, представители которых входят в состав распущенной сегодня городской комиссии, до 17:00 14 октября должны внести кандидатуры других претендентов в новый состав ТИК.

Также ЦИК намерена сделать соответствующее обращение в правоохранительные органы с просьбой расследовать нарушения Одесской городской ТИК законодательства и норм Конституции.

Напомним, Одесский апелляционный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуга народа» о признании регистрации кандидатов в депутаты Николаевского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» недействительной.