Одесский апелляционный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуга народа» о признании регистрации кандидатов в депутаты Николаевского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» недействительной.

Об этом сообщил глава городской организации партии Артем Ильюк на своей странице в Facebook.

— Час назад апелляционный суд подтвердил законность регистрации «Оппозиционной платформы — За жизнь» на выборы в горсовет Николаева! Мы выдержали все нападки Зе-власти, которая вела войну против нашей команды. Мы отстояли право избирателей на свободные выборы в нашем городе. Друзья, это далеко не конец. По сути, это всего лишь начало нашей борьбы, чтобы изменить Николаев к лучшему. Впереди — день выборов. Очевидно, что теперь власть пойдет на все, даже на фальсификацию результатов голосования. Мы этого не позволим и защитим каждый голос николаевца! — написал он.

Напомним, 29 сентября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия не приняла решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В ответ на это Артем Ильюк заявил, что «ОПЗЖ» обратится в суд с требованием зарегистрировать список кандидатов в депутаты городского совета.

5 октября было принято решение зарегистрировать список кандидатов от «ОПЗЖ». В связи с этим «Слуга народа» подала иск об отмене решиния горизбиркома о регистрации.

Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуги народа».

Также ранее Артем Ильюк заявил, что кампанию по дискредитации и снятию с выборов его политической силы организовал народный депутат и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.