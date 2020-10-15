По состоянию на утро 15 октября в Николаевской области 260 новых случаев коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 6297 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 337 (+16).
Из всех всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 5 062 человек, 73 пациента умерли, еще 951 выздоровел.
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Про вкрай важку ситуацію в Єланецькому районі через поширення коронавірусуТатьяна Демченко
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Учителю, хто ми?Тарас Кремінь
По состоянию на утро 15 октября в Николаевской области 260 новых случаев коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 6297 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 337 (+16).
Из всех всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 5 062 человек, 73 пациента умерли, еще 951 выздоровел.