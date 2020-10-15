По состоянию на утро 15 октября в Николаевской области 260 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Всего зарегистрировано 6297 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 337 (+16).

Из всех всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 4443 человек (+173);

Первомайск — 200 человек (+15);

Южноукраинск — 207 человек (+2);

Вознесенск — 237 человек;

Очаков — 27 человек;

Арбузинский район — 27 человек;

Баштанский район — 78 человек (+1);

Березанский район — 69 человек )+13);

Братский район — 20 человек (+6);

Березнеговатский район — 4 человека;

Веселиновский район — 37 человек;

Витовский район — 195 человек (+9);

Вознесенский район — 95 человека;

Врадиевский район — 95 человек;

Еланецкий район — 53 человек (+2);

Доманевский район — 90 человек (+2);

Казанковский район — 36 человек (+17);

Кривоозерский район — 70 человек;

Николаевский район — 93 человек (+2);

Новобугский район — 25 человека (+2);

Новоодесский район — 88 человека (+6);

Очаковский район — 23 (+1);

Первомайский район — 59 человек (+9);

Снигиревский район — 26 человек.

За сутки от коронавируса выздоровели 6 человек, всего — 1345 . Умерло всего от последствий COVID-19 — 117 , за сутки — 5.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 5 062 человек, 73 пациента умерли, еще 951 выздоровел.