За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 5 062 человек, 73 пациента умерли, еще 951 выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 281 239 человек, из них 119 650 выздоровели, летальных исходов — 5 302.

Напомним, что Кабмин продлил карантин в Украине до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.