За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 5 062 человек, 73 пациента умерли, еще 951 выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 281 239 человек, из них 119 650 выздоровели, летальных исходов — 5 302.
Напомним, что Кабмин продлил карантин в Украине до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.
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За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 5 062 человек, 73 пациента умерли, еще 951 выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 281 239 человек, из них 119 650 выздоровели, летальных исходов — 5 302.
Напомним, что Кабмин продлил карантин в Украине до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.