В Днепровском районе Киева оборвался лифт с медиками, которые ехали на срочный вызов.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

За помощью к медикам обратилась женщина, дочь которой потеряла сознание, стала хрипеть, а из ее рта начала вытекать пена. Медики сразу приехали по адресу, где их встретила мать больной и 10-летняя дочь.

— Все вместе сели в лифт и начали подниматься на 8 этаж. Вдруг лифт, добравшись до 5-го этажа, начал стремительно падать вниз. К счастью, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился, — говорится в сообщении.

На помощь больной выехала другая бригада медиков, в это время спасатели через небольшую щель вытаскивали тех, кто находился в лифте. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Напомним, два года назад в подъезде одной из многоэтажек, расположенных в Деснянском районе города Киева, оборвался лифт.