В Новом Буге двое подростков 16-ти и 17-ти лет до смерти избили 32-летнего местного жителя.

Тело мужчины нашли сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Правоохранители обнаружили многочисленные следы избиения на теле мужчины.

— По словам несовершеннолетних, между ними и погибшим возник конфликт, в ходе, которого они нанесли потерпевшему телесные повреждения, — сообщает полиция.

По данному факту открыто уголовное производствопо признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По согласованию с местной прокуратурой следователи задержали несовершеннолетних в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщалось, 18 октября, между селом Зеленые Кошары и станцией Каменный Мост в Первомайском районе Николаевской области автомобиль Nissan Sunny слетел с автодороги в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.