Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и срыве нового гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе, которое начало действовать в полночь воскресенья, 18 октября.

Об этом пишет ZN.ua.

Армия Азербайджана атаковала позиции «Армии обороны Арцаха» и захватила подконтрольную Армении воинскую часть. Позже Минобороны показало, как азербайджанский солдат захватил позиции армянского спецназа. Армянские военные были вынуждены отступить.

— Противник, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать. Подразделения азербайджанской армии сохраняют преимущество на всех направлениях фронта, — отрапортовали в министерстве.

Минобороны Армении прокомментировало наступление Азербайджана и потерю военного объекта сдержанно.

— Рано утром 18 октября камеры видеонаблюдения «Армии обороны Арцаха» зафиксировали места с точными геолокационными данными и время, когда азербайджанские войска, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, предприняли атаку в направлении армянских позиций, — написала в Telegram пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Напомним, после очередного обострения из-за Нагорного Карабаха Армения и Азербайджан договорились объявить гуманитарное перемирие с полуночи 18 октября.