В Праге состоялась акция протеста против ужесточения антикоронавирусных мер правительства.

Об этом сообщает Novinky.cz.

Поклонники спортивных клубов, особенно любители футбола и хоккея, пришли в воскресенье на Староместскую площадь в Праге, чтобы выразить протест против правительственных мер в связи с пандемией коронавируса.

Поскольку на территорию было допущено более 500 человек, правоохранители решили прекратить протест.

Вскоре после 15:00 организаторы объявили, что они официально закончили демонстрацию. Затем на площади начались стычки с полицейскими. Полиция применила водомет. Премьер-министр осудил акцию.

Всего во время стычек полиция задержала 16 человек. Несколько протестующих пострадали.

По словам представителя полиции, демонстранты нарушили действующее постановление правительства, согласно которому в акции протеста могут принять участие не более 500 человек, которые должны быть разделены на группы по 20 человек с расстоянием не менее двух метров между группами и прикрытыми маской ртом и носом.

Напомним, в Чехии начинают разворачивать первый полевой госпиталь для приема больных коронавирусом. Военные построят временный госпиталь на 500 человек.