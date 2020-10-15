В Чехии начинают разворачивать первый полевой госпиталь для приема больных коронавирусом. Военные построят временный госпиталь на 500 человек.
Об этом сообщает Radio Prague International.
Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Андрей Бабиш, реагируя на всплеск заболеваемости COVID-19 в стране. Так, в среду в Чехии зафиксировали более 9,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является антирекордом заболеваемости. Всего с начала пандемии заболели больше 139 тысяч человек, 1172 человека умерло.
Госпиталь создадут в торговом центре «Летняны» в Праге. В этом учреждении будут работать как военные, так и медицинские сотрудники.
Кроме этого, правительство планирует закупить еще 4 тысячи кроватей для таких госпиталей.
Также в правительстве призвали чешских медиков, работающих за границей, вернуться в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Напомним, в Ирландии с вечера четверга будут запрещены все посещения домашних хозяйств, за исключением визитов по уходу за детьми и за пожилыми людьми, которые нуждаются в помощи.
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В Чехии начинают разворачивать первый полевой госпиталь для приема больных коронавирусом. Военные построят временный госпиталь на 500 человек.
Об этом сообщает Radio Prague International.
Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Андрей Бабиш, реагируя на всплеск заболеваемости COVID-19 в стране. Так, в среду в Чехии зафиксировали более 9,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является антирекордом заболеваемости. Всего с начала пандемии заболели больше 139 тысяч человек, 1172 человека умерло.
Госпиталь создадут в торговом центре «Летняны» в Праге. В этом учреждении будут работать как военные, так и медицинские сотрудники.
Кроме этого, правительство планирует закупить еще 4 тысячи кроватей для таких госпиталей.
Также в правительстве призвали чешских медиков, работающих за границей, вернуться в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Напомним, в Ирландии с вечера четверга будут запрещены все посещения домашних хозяйств, за исключением визитов по уходу за детьми и за пожилыми людьми, которые нуждаются в помощи.