В Ирландии с вечера четверга будут запрещены все посещения домашних хозяйств, за исключением визитов по уходу за детьми и за пожилыми людьми, которые нуждаются в помощи.
Об этом пишет «Европейская правда».
Правительство также перевело пограничные графства Донегол, Каван и Монаган на четвертый (предпоследний) уровень ограничений.
Среди них — закрытие тренажерных залов, бассейнов и развлекательных центров, а также запрет на торговлю второстепенными товарами и ограничение количества людей на свадьбах до шести человек. Людям также рекомендуют работать из дома.
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сказал, что картина в указанных регионах «очень тревожит».
Он сказал, что национальный показатель случаев заболевания на 100 тысяч человек за последние 14 дней составил 190,7, но в Монаган было 360, в Донеголе — 353, а в Кавани — 571.
— Последствия для местных больниц и общественного здравоохранения в этих регионах очень серьезные, - сказал он.
Новые правила появились после введения более жестких ограничений для школ и гостиничного бизнеса в Северной Ирландии.
Правительство Ирландии придерживается пятиуровневой системы борьбы с коронавирусом. Перемещение между графствами Ирландской Республики уже ограничено. Контрольно-пропускные пункты полиции открыты по всей стране.
В Ирландии в среду было подтверждено еще 1095 новых случаев коронавируса и пять случаев смерти. В настоящее время в стране зарегистрировано 45 243 подтвержденных случаев COVID-19 и 1835 случаев смерти.
Напомним, на заседании правительства, которое состоится во вторник 13 октября, Минздрав предложит ряд более строгих ограничений в зонах эпидемической опасности, но о локдауне речь не идет.
|
Про вкрай важку ситуацію в Єланецькому районі через поширення коронавірусуТатьяна Демченко
|
Учителю, хто ми?Тарас Кремінь
В Ирландии с вечера четверга будут запрещены все посещения домашних хозяйств, за исключением визитов по уходу за детьми и за пожилыми людьми, которые нуждаются в помощи.
Об этом пишет «Европейская правда».
Правительство также перевело пограничные графства Донегол, Каван и Монаган на четвертый (предпоследний) уровень ограничений.
Среди них — закрытие тренажерных залов, бассейнов и развлекательных центров, а также запрет на торговлю второстепенными товарами и ограничение количества людей на свадьбах до шести человек. Людям также рекомендуют работать из дома.
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сказал, что картина в указанных регионах «очень тревожит».
Он сказал, что национальный показатель случаев заболевания на 100 тысяч человек за последние 14 дней составил 190,7, но в Монаган было 360, в Донеголе — 353, а в Кавани — 571.
— Последствия для местных больниц и общественного здравоохранения в этих регионах очень серьезные, - сказал он.
Новые правила появились после введения более жестких ограничений для школ и гостиничного бизнеса в Северной Ирландии.
Правительство Ирландии придерживается пятиуровневой системы борьбы с коронавирусом. Перемещение между графствами Ирландской Республики уже ограничено. Контрольно-пропускные пункты полиции открыты по всей стране.
В Ирландии в среду было подтверждено еще 1095 новых случаев коронавируса и пять случаев смерти. В настоящее время в стране зарегистрировано 45 243 подтвержденных случаев COVID-19 и 1835 случаев смерти.
Напомним, на заседании правительства, которое состоится во вторник 13 октября, Минздрав предложит ряд более строгих ограничений в зонах эпидемической опасности, но о локдауне речь не идет.