Этот вопрос обсуждали на селекторном совещании с участием Президента Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.

Как рассказала пресс-служба главы государства, правительство уже работает над развертыванием коек в немедицинских заведениях в Киеве, Одессе и Донецкой области. Также проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц «Укрзалізныці».

— Министерство здравоохранения рассматривает эти койки для использования в ургентных ситуациях, — говорится в сообщении.

Сам Владимир Зеленский отметил, что в случае продолжения роста количества больных надо быть уверенными, что в больницах есть достаточное количество мест, обеспеченных кислородом.

— Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в Николаевской области показатель допустимого минимума заболеваемости COVID-19 составил 275,9 при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тысяч населения.