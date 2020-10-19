Правительство работает над развертыванием коек — на случай ургентной ситуации с количеством больных COVID-19 — в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе, Донецкой области и в других учреждениях
Этот вопрос обсуждали на селекторном совещании с участием Президента Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.
Как рассказала пресс-служба главы государства, правительство уже работает над развертыванием коек в немедицинских заведениях в Киеве, Одессе и Донецкой области. Также проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц «Укрзалізныці».
— Министерство здравоохранения рассматривает эти койки для использования в ургентных ситуациях, — говорится в сообщении.
Сам Владимир Зеленский отметил, что в случае продолжения роста количества больных надо быть уверенными, что в больницах есть достаточное количество мест, обеспеченных кислородом.
— Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях», — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, в Николаевской области показатель допустимого минимума заболеваемости COVID-19 составил 275,9 при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тысяч населения.
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Правительство работает над развертыванием коек — на случай ургентной ситуации с количеством больных COVID-19 — в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе, Донецкой области и в других учреждениях
Этот вопрос обсуждали на селекторном совещании с участием Президента Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.
Как рассказала пресс-служба главы государства, правительство уже работает над развертыванием коек в немедицинских заведениях в Киеве, Одессе и Донецкой области. Также проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц «Укрзалізныці».
— Министерство здравоохранения рассматривает эти койки для использования в ургентных ситуациях, — говорится в сообщении.
Сам Владимир Зеленский отметил, что в случае продолжения роста количества больных надо быть уверенными, что в больницах есть достаточное количество мест, обеспеченных кислородом.
— Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях», — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, в Николаевской области показатель допустимого минимума заболеваемости COVID-19 составил 275,9 при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тысяч населения.