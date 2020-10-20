Жители южного побережья американского штата Аляска получили предупреждения о цунами, которое возникло в результате мощного землетрясения с эпицентром в северной части Тихого океана.

Об этом сообщил в понедельник Национальный центр США по предупреждению цунами.

По информации Центра, землетрясение произошло в понедельник в 90 км к северо-востоку от города Сэнд Поинт и имело магнитуду 7,5. Эпицентр землетрясения находился на глубине 40 километров.

Предупреждение о цунами касается Алеутских островов и южного побережья Аляски. В населенных пунктах, которые находятся в зоне риска, проходит эвакуация местных жителей.

Напомним, 22 июля, у побережья Аляски (США) также произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла.