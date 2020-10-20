С вечера 16 октября до вечера 18 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 19 октября.

— В Донецкой области в период с вечера 16 до вечера 18 октября Миссия зафиксировала 22 нарушения режима прекращения огня, большинство из которых произошли в районах к югу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и на юго-запад от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка), — говорится в отчете.

Отмечается, что в Луганской области в указанный период Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

Беспилотник СММ зафиксировал 2 автоколонны грузовиков, которые двигались на неподконтрольной правительству территории Донецкой области возле границы с Россией. Наблюдатели заметили, что колонна въехала на территорию Украины, а потом уехала.

Также возле участка разведения в Золотом СММ видела людей.

Наблюдателей и в дальнейшем ограничивали в свободе передвижения, «в частности на блокпосту вооруженных формирований в Кременце Донецкой области».

Как сообщалось, с начала военного конфликта на Донбассе погибли 3367 гражданских лиц. Более 7 тысяч мирных жителей получили ранения.