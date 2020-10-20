В Дании изобретатель Петер Мадсен, осужденный за убийство шведской журналистки, сбежал из тюрьмы и взял в заложники женщину.

Об этом пишет издание Politiken, ссылаясь на комментарий представителя пенитенциарной службы Дании Бо Йде Соренсена.

Сообщается, что Петер Мадсен взял в заложники психолога, которая работает в тюрьме. Как преступнику удалось реализовать план побега, не сообщается. По словам Соренсена, Мадсен был вооружен предметом, похожим на пистолет.

Петер Мадсен приставил к виску заложницы оружие и требовал от охранников вывести его из тюрьмы, где он отбывает пожизненное заключение. Поскольку оружие было похоже на настоящее, охранники колонии не стали рисковать жизнью заложницы и выполнили условия преступника.

Охранники следовали за Петером Мадсеном, когда он оказался за пределами тюрьмы. Однако мужчина заявил, что взорвет на себе жилет со взрывчаткой, если они не вернутся обратно.

Изобретателю-убийце удалось скрыться на расстояние около 500 метров от колонии. Полиция оперативно оцепила жилой район Альбертслунд и нашла Петера Мадсена.

По данным датских СМИ, никакой взрывчатки у преступника не было. Информация об оружии пока не опровергнута.

Напомним, два года назад Апелляционный суд Копенгагена оставил в силе решение о пожизненном заключении Петера Мадсена.

Петер Мадсен убил шведскую журналистку Ким Валль на борту своей самодельной подводной лодки. Он расчленил свою жертву и бросил на затонувшей лодке «Наутилус». В сентябре 2020 осужденный впервые признал вину в преступлении, за которое несет наказание. Несколько дней назад в прессе появилась информация, что Мадсена перевели в отдельную камеру из-за того, что он якобы запланировал побег.