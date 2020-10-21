Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины на Донбассе. Все — в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 20 октября.

Большинство нарушений в Донецкой области произошли в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции.

Осуществляя мониторинг примерно в 500 м к северовостоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка), наблюдатели зафиксировали 3 очереди из крупнокалиберного пулемета. По оценке, это были учения с боевой стрельбой Вооруженных сил Украины, проходившие в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, согласно которому учения с боевой стрельбой в зоне безопасности запрещены.

В Луганской области СММ констатировала отсутствие нарушений режима прекращения огня.

Всего с начала перемирия 27 июля Миссия зафиксировала в общей сложности 1 735 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, с вечера 16 октября до вечера 18 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.