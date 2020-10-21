Во вторник днем, 20 октября при тушении пожара в нежилом доме по улице Новостройная в Корабельном районе Николаева спасатели нашли тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украина в Николаевской области.

Сообщается, что по вызову прибыли пожарные 5 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украина в Николаевской области.

— В 13:16 спасатели локализовали возгорание на площади 15 м2, в 13:50 — полностью ликвидирован, - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте пожарные нашли тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается.

При этом от ГСЧС работали 2 единицы техники и 7 человек. Сотрудники полиции устанавливали обстоятельства происшествия.

Напомним, что 4 июля, во время пожара в частном доме в микрорайоне Варваровка погиб пожилой мужчина.