Во вторник вечером, 20 октября, на перекрестке улиц Озерянской и Полтавский шлях в Харькове произошло ДТП с участием конвойного автомобиля Ford Transit.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Как отмечается, служебная машина осуществляла конвоирование в следственный изолятор заключенных.
Когда Ford правоохранителей, двигавшийся с включенными проблестковыми маячками, выехал на перекресток, в него врезался Daewoo Lanos.
В результате аварии обе машины получили существенные повреждения, однако никто из людей не пострадал.
Четырех конвоируемых пересадили в другой спецавтомобиль и доставили в итоге в следственный изолятор.
Напомним, что в Николаеве полицейские с погоней задержали мужчину, который угнал автомобиль ВАЗ-2106 и врезался в припаркованный на обочине Volkswagen.
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Во вторник вечером, 20 октября, на перекрестке улиц Озерянской и Полтавский шлях в Харькове произошло ДТП с участием конвойного автомобиля Ford Transit.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Как отмечается, служебная машина осуществляла конвоирование в следственный изолятор заключенных.
Когда Ford правоохранителей, двигавшийся с включенными проблестковыми маячками, выехал на перекресток, в него врезался Daewoo Lanos.
В результате аварии обе машины получили существенные повреждения, однако никто из людей не пострадал.
Четырех конвоируемых пересадили в другой спецавтомобиль и доставили в итоге в следственный изолятор.
Напомним, что в Николаеве полицейские с погоней задержали мужчину, который угнал автомобиль ВАЗ-2106 и врезался в припаркованный на обочине Volkswagen.