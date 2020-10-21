Во вторник вечером, 20 октября, на перекрестке улиц Озерянской и Полтавский шлях в Харькове произошло ДТП с участием конвойного автомобиля Ford Transit.

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

Как отмечается, служебная машина осуществляла конвоирование в следственный изолятор заключенных.

Когда Ford правоохранителей, двигавшийся с включенными проблестковыми маячками, выехал на перекресток, в него врезался Daewoo Lanos.

В результате аварии обе машины получили существенные повреждения, однако никто из людей не пострадал.

Четырех конвоируемых пересадили в другой спецавтомобиль и доставили в итоге в следственный изолятор.

Напомним, что в Николаеве полицейские с погоней задержали мужчину, который угнал автомобиль ВАЗ-2106 и врезался в припаркованный на обочине Volkswagen.