Полиция освободила 43 заложника из филиала банка Грузии в Зугдиди. Специальные следственные мероприятия продолжаются.
Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.
В полиции призывали воздержаться от распространения неподтвержденной информации, которая может помешать осуществлению операции.
— На данном этапе 43 заложника, взятые захватчиком, освобождены, и полиция перевела их на безопасную территорию. На месте продолжаются следственные мероприятия, — говорится в заявлении МВД.
В заложниках находились 19 человек, среди которых сотрудники и клиенты «Банка Грузии». Злоумышленник был вооружен автоматом и гранатой.
Среди его требований были 500 тысяч долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.
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Полиция освободила 43 заложника из филиала банка Грузии в Зугдиди. Специальные следственные мероприятия продолжаются.
Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.
В полиции призывали воздержаться от распространения неподтвержденной информации, которая может помешать осуществлению операции.
— На данном этапе 43 заложника, взятые захватчиком, освобождены, и полиция перевела их на безопасную территорию. На месте продолжаются следственные мероприятия, — говорится в заявлении МВД.
В заложниках находились 19 человек, среди которых сотрудники и клиенты «Банка Грузии». Злоумышленник был вооружен автоматом и гранатой.
Среди его требований были 500 тысяч долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.