Полиция освободила 43 заложника из филиала банка Грузии в Зугдиди. Специальные следственные мероприятия продолжаются.

Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

В полиции призывали воздержаться от распространения неподтвержденной информации, которая может помешать осуществлению операции.

— На данном этапе 43 заложника, взятые захватчиком, освобождены, и полиция перевела их на безопасную территорию. На месте продолжаются следственные мероприятия, — говорится в заявлении МВД.

В заложниках находились 19 человек, среди которых сотрудники и клиенты «Банка Грузии». Злоумышленник был вооружен автоматом и гранатой.

Среди его требований были 500 тысяч долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.