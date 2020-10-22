В Бразилии сообщили о смерти добровольца, который участвовал в испытаниях образца вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Орган здравоохранения Бразилии Anvisa.

Оксфорд заявил, что испытание вакцины будет продолжаться.

По данным источника, знакомого с этим вопросом, испытание было бы приостановлено, если бы умерший доброволец получил вакцину от COVID-19. Но мужчина получал плацебо.

28-летний доброволец из Рио-де-Жанейро умер 15 октября. Причиной стали осложнения из-за COVID-19.

Детали состояния здоровья и причины смерти участника испытаний не раскрыли, сославшись на медицинскую тайну.

Напомним, ранее AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления возможного побочного эффекта у одного из пациентов.