В Бразилии сообщили о смерти добровольца, который участвовал в испытаниях образца вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Орган здравоохранения Бразилии Anvisa.
Оксфорд заявил, что испытание вакцины будет продолжаться.
По данным источника, знакомого с этим вопросом, испытание было бы приостановлено, если бы умерший доброволец получил вакцину от COVID-19. Но мужчина получал плацебо.
28-летний доброволец из Рио-де-Жанейро умер 15 октября. Причиной стали осложнения из-за COVID-19.
Детали состояния здоровья и причины смерти участника испытаний не раскрыли, сославшись на медицинскую тайну.
Напомним, ранее AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления возможного побочного эффекта у одного из пациентов.
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В Бразилии сообщили о смерти добровольца, который участвовал в испытаниях образца вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Орган здравоохранения Бразилии Anvisa.
Оксфорд заявил, что испытание вакцины будет продолжаться.
По данным источника, знакомого с этим вопросом, испытание было бы приостановлено, если бы умерший доброволец получил вакцину от COVID-19. Но мужчина получал плацебо.
28-летний доброволец из Рио-де-Жанейро умер 15 октября. Причиной стали осложнения из-за COVID-19.
Детали состояния здоровья и причины смерти участника испытаний не раскрыли, сославшись на медицинскую тайну.
Напомним, ранее AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления возможного побочного эффекта у одного из пациентов.