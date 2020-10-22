С начала текущих суток, 22 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики открыли огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Артема.

Кроме того, вражеские выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксировано вблизи Новолуганского. Также оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шуми.

Потерь и ранений среди украинских защитников нет.

«Украинские военнослужащие продолжают выполнять задачи по назначению, неукоснительно соблюдая мирных договоренностей», — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины открывая огонь по украинским позициям, с начала текущих суток – дважды, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.