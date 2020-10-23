Полиция задержала 21-летнего студента, который справил нужду на аллее героев Небесной сотни в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
— По подозрению в совершении хулиганских действий на аллее героев Небесной сотни полицейские задержали 21-летнего студента, — сообщили в полиции.
Отмечается, что задержанный студент 3-го курса одного из ВУЗов столицы. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Свои действия парень объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
22 октября столичные правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса из-за мужчины, который справил нужду на аллее героев Небесной сотни. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 1000-2000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Напомним, один из подростков, которые оплевали и потушили Вечный огонь у мемориала солдатам Второй мировой войны в Николаеве, украл велосипед.
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Полиция задержала 21-летнего студента, который справил нужду на аллее героев Небесной сотни в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
— По подозрению в совершении хулиганских действий на аллее героев Небесной сотни полицейские задержали 21-летнего студента, — сообщили в полиции.
Отмечается, что задержанный студент 3-го курса одного из ВУЗов столицы. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Свои действия парень объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
22 октября столичные правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса из-за мужчины, который справил нужду на аллее героев Небесной сотни. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 1000-2000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Напомним, один из подростков, которые оплевали и потушили Вечный огонь у мемориала солдатам Второй мировой войны в Николаеве, украл велосипед.