Полиция задержала 21-летнего студента, который справил нужду на аллее героев Небесной сотни в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

— По подозрению в совершении хулиганских действий на аллее героев Небесной сотни полицейские задержали 21-летнего студента, — сообщили в полиции.

Отмечается, что задержанный студент 3-го курса одного из ВУЗов столицы. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Свои действия парень объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

22 октября столичные правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса из-за мужчины, который справил нужду на аллее героев Небесной сотни. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 1000-2000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, один из подростков, которые оплевали и потушили Вечный огонь у мемориала солдатам Второй мировой войны в Николаеве, украл велосипед.