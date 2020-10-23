В Малиновском районном суде Одессы во время заседания 23 октября семь обвиняемых по делу о бунте в исправительной колонии порезали себе вены после того, как судья решил продлить им арест еще на 60 суток.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщил нам руководитель пресс-службы Южного ОТО НГУ Михаил Кондира, обвиняемые смогли пронести лезвия в зал суда под медицинскими масками, которые они обязаны были носить из-за карантинного режима. В частности, один из них спрятал половинку лезвия в ноздре.

По словам пресс-секретаря Малиновского районного суда Арины Лебедюк, все семь обвиняемых наносили себе повреждения на различные участки тела, в том числе и на руки.

Военные Нацгвардии вызвали пострадавшим скорую, им уже оказана медицинская помощь. Судья Черевко, который работал на этом заседании, распорядился усилить обзор обвиняемых при конвоировании в зал судебного заседания. Следующее заседание по делу о бунте в одесской колонии состоится 3 ноября.

Напомним, что 27 мая заключенные исправительной колонии № 51 в Одессе устроили бунт и пытались бежать. На территории колонии начался пожар, в результате которого было повреждено здание дежурной части и пожарный автомобиль.

В полиции сообщили, что в результате происшествия пострадали пять работников колонии. Информация о побеге осужденных из-под стражи не соответствует действительности.