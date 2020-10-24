В Камеруне вооруженные люди открыли огонь в одной из школ города Кумба. Вследствие обстрелов погибли по меньшей мере пять детей, еще девять получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Местные власти обвинили в нападении сепаратистских повстанцев, которые стремятся сформировать обособленное государство на англоязычном западе Камеруна. Однако журналистам не удалось подтвердить это.

Местный чиновник Кумбы Али Анугу отметил, что неизвестные напали на школу около полудня. Они нашли детей в классе и открыли по ним огонь.

Как сообщают журналисты, англоязычные сепаратисты ввели комендантский час и закрыли школы как часть своего протеста против франкоязычного правительства президента Камеруна Поля Бийи. Беспорядки в стране продолжаются с осени 2018 года, когда Поля Бийа в седьмой раз переизбрали на пост президента.

В прошлом году власть Камеруна также обвиняла сепаратистов в похищении десятков школьников, однако задержанные свою вину не признали.

Напомним, что в результате теракта в керченском колледже в оккупированнов Крыму уже погибло 18 человек.