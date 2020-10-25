В Черниговской области три избирателя повредили бюллетени для голосования, разорвав их. По данному факту правоохранители составили административные протоколы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Избирательные бюллетени повредили два жителя Чернигова и житель Носовки.

Правоохранители составили админпротоколы по статье «Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме либо вынесение его за пределы помещения для голосования». За содеянное избирателям грозит штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.

На выборах в Николаевский областной совет участвует 12 полических партий, которые выдвинули в депутаты суммарно 632 человека. Список кандидатов можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии.

В выборах депутатов Николаевского городского совета участвует 9 партий, которые выдвинули 666 кандидатов, со списком которых можно ознакомиться на сайте ЦИК.