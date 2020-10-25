Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Николаевском районе, где в результате возгорания грузовика погиб один человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В воскресенье, 25 октября, в 10:40 на 109 километре автодороги М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» возле села Сеньчино Николаевского района водитель автомобиля МАN с полуприцепом-бочкой для перевозки битума, по предварительным данным, не справился с управлением и слетел в кювет. После этого грузовик загорелся.

На месте происшествия сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар. Вследствие ДТП один человек погиб. Еще один 49-летний мужчина получил телесные повреждения.

Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (067) 512-34-41 или 102.

Напомним, 2 октября в микрорайоне Варваровка города Николаева DAF наехал на пешехода, в результате чего последний погиб.