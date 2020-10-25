В воскресенье, 25 октября, неизвестный взорвал гранату в Киеве у офисного здания по улице Зои Гайдай в Оболонском районе. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«Ночью неизвестный бросил предмет, предположительно — граната, который взорвался недалеко от офисного помещения. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома», — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать лиц, причастных к совершению этого преступления. Участковые офицеры полиции проводят поквартирный обход и опрашивают жильцов дома. Также решается вопрос о правовой квалификации события.
Напомним, в Харькове мужчина взорвал себя в собственном гараже.
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В воскресенье, 25 октября, неизвестный взорвал гранату в Киеве у офисного здания по улице Зои Гайдай в Оболонском районе. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«Ночью неизвестный бросил предмет, предположительно — граната, который взорвался недалеко от офисного помещения. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома», — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать лиц, причастных к совершению этого преступления. Участковые офицеры полиции проводят поквартирный обход и опрашивают жильцов дома. Также решается вопрос о правовой квалификации события.
Напомним, в Харькове мужчина взорвал себя в собственном гараже.