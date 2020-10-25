В Николаеве мужчина порвал четыре избирательных бюллетеня, которые были выданы ему для голосования. Полиция привлечет его к административной ответственности.

Об этом сообщается на странице Полиции в Николаевской области в Facebook.

Свой поступок мужчина мотивировал тем, что он не смог поместить бюллетеня в урну для голосования.

— Еще один протокол об административном правонарушении за четыре поврежденных бюллетения. На избирательном участке, расположенном по улице Новозаводской, 53-летний избиратель разорвал четыре бюллетеня из-за того, что не смог опустить их в урну. В отношении правонарушителя полицейские составили административный протокол по статье 212-23 Кодекса об административных правонарушениях «Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесения его за пределы помещения для голосования», что влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, — сообщили в полиции.

Напомним, сегодня, 25 октября в 10:35 в полицию Ингульского района поступило сообщение о том, что человек отказался бросать в урну свой бюллетень и порвал его. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств. Свой поступок гражданин объяснил, что таким образом выразил свой протест против всех кандидатов.