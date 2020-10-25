Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство в отношении активистки движения Femen, которая обнажилась в воскресенье возле избирательного участка в Киеве, где голосовал президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В воскресенье, в день голосования на местных выборах, активистка женского движения Femen пыталась попасть на избирательный участок в Киеве, где голосовал президент. Девушка выскочила из скопления собравшихся возле участка людей, когда туда заходил глава государства с супругой. Она подняла вверх юбку, на внутренней стороне которой было написано «Zexist». На нее достаточно быстро среагировали сотрудники государственной охраны и правоохранители.

«На активистку Femen составлен административный протокол по ст.173 Кодекса об админнарушениях», — сообщили агентству в Национальной полиции Украины.

Санкция по ст.173 Кодекса об административных правонарушениях — штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев или админарест до пятнадцати суток.

Напомним, по состоянию на 18:00 полицейские Николаевской области зафиксировали 84 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.