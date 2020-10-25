По состоянию на 18:00 полицейские Николаевской области зафиксировали 84 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Николаевской области.

Было составлено три административных протокола по ст. 212-23 КУоАП «Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесения его за пределы помещения для голосования».

Напомним, на избирательном участке, расположенном по улице Лазурной в Заводском районе Николаева, 68-летняя женщина разорвала четыре своих бюллетеня.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина порвал четыре избирательных бюллетеня, которые были выданы ему для голосования. Полиция привлечет его к административной ответственности.

Также сегодня, 25 октября в 10:35 в полицию Ингульского района поступило сообщение о том, что человек отказался бросать в урну свой бюллетень и порвал его. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств. Свой поступок гражданин объяснил, что таким образом выразил свой протест против всех кандидатов.