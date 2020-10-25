На избирательном участке, расположенном по улице Лазурной в Заводском районе Николаева, 68-летняя женщина разорвала четыре своих бюллетеня.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Пенсионерка порвала бюллетени из-за того, что ей не позволили заполнить их за столом членов комиссии, а требовали пройти в кабинку для голосования.

Сотрудники Заводского отдела полиции составили административный протокол по ст. 212-23 КУоАП «Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесения его за пределы помещения для голосования», что влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина порвал четыре избирательных бюллетеня, которые были выданы ему для голосования. Полиция привлечет его к административной ответственности.

Также сегодня, 25 октября в 10:35 в полицию Ингульского района поступило сообщение о том, что человек отказался бросать в урну свой бюллетень и порвал его. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств. Свой поступок гражданин объяснил, что таким образом выразил свой протест против всех кандидатов.